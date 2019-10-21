Real Madrid, Galatasaray'a hazır

- Real Madrid, Galatasaray'a hazırİSTANBUL - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

21.10.2019 21:33
Real Madrid, Galatasaray'a hazır

- Real Madrid, Galatasaray'a hazır

İSTANBUL - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Real Madrid, yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı statta ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti. İdman taktik çalışmalar ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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