Real Madrid - Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal

Real Madrid - Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları MÜNİH - Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe ve Real Madrid takımları karşı karşıya geldi.

31.07.2019 21:29
Real Madrid - Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları MÜNİH - Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe ve Real Madrid takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonu açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et