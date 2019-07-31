Real Madrid - Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları MÜNİH - Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe ve Real Madrid takımları karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları MÜNİH - Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe ve Real Madrid takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonu açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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