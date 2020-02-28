Real Madrid, El Clásico Hazırlıklarına Başladı

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

La Liga'nın 26. haftasında FC Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid'de maçın hazırlıkları başladı. Hazard ve Marco Asensio'nun takımdan ayrı çalışmaya devam ettiği antremanda Real Madrid pas ve şut çalışmaları ile antremanı tamamladı.