Real Madrid Efsanesi: Raymond Kopa
04.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:20
1956 ve 1959 yılları arasında Real Madrid forması giyen Fransız efsane Raymond Kopa, oynadığı dönemde Real Madrid'i kazandığı kupalarda başrol oyuncusu olmuştu. 3 Mart 2017'de 85 yaşında hayata gözlerini yuman Raymond Kopa, hazırlanan video ile anıldı.
1956 ve 1959 yılları arasında Real Madrid forması giyen Fransız efsane Raymond Kopa, oynadığı dönemde Real Madrid'i kazandığı kupalarda başrol oyuncusu olmuştu. 3 Mart 2017'de 85 yaşında hayata gözlerini yuman Raymond Kopa, hazırlanan video ile anıldı.
Kaynak: Dugout