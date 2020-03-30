Real Madrid Efsanelerinden "Pancho" Ferenc Puskas
Real Madrid tarihinin en önemli forvetlerinden Ferenc Puskas, gol krallığı rekorlarını alt üst eden "Pancho" lakaplı efsane oyuncu Ferenc Puskas'ın tarihteki görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
Real Madrid tarihinin en önemli forvetlerinden Ferenc Puskas, gol krallığı rekorlarını alt üst eden "Pancho" lakaplı efsane oyuncu Ferenc Puskas'ın tarihteki görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout