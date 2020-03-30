Real Madrid Efsanelerinden "Pancho" Ferenc Puskas Real Madrid tarihinin en önemli forvetlerinden Ferenc Puskas, gol krallığı rekorlarını alt üst eden "Pancho" lakaplı efsane oyuncu Ferenc Puskas'ın tarihteki görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Real Madrid tarihinin en önemli forvetlerinden Ferenc Puskas, gol krallığı rekorlarını alt üst eden "Pancho" lakaplı efsane oyuncu Ferenc Puskas'ın tarihteki görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout