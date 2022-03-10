Real Madrid'den PSG karşısında muhteşem geri dönüş

Sezon başında PSG'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne bir kez daha erken veda etti. Son olarak 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile şampiyonluğa ulaşan Arjantinli yıldız, Barcelona forması ile 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018'de çeyrek finalde, 2018-2019'da yarı finalde, 2019-2020'de çeyrek finalde ve 2020-2021'de son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.