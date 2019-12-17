Real Madrid'den Manchester City'e Karşı Müthiş Geri Dönüş

17.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16

2012-13 sezonunda Real Madrid Manchester City ile gruplarda karşılaştı. İkinci yarıda Dzeko ve Kolarov'un golleriyle Manchester ekibi öne geçmesine rağmen Real Madrid son beş dakikada gelen iki golle müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi ve üç puana uzandı.