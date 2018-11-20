Real Madrid, Rashford ve Eriksen İçin 90 Milyon Poundu Gözden Çıkardı

La Liga'ya kötü başlayan Real Madrid ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için düğmeye bastı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 'Beyaz Şimşekler' Premier Lig'in iki yıldızı Manchester United'ta oynayan Marcus Rashford ve Tottenham'da forma giyen Eriksen'e talip oldu.

RASHFORD İÇİN 50 MİLYON POUND

İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki Hırvatistan maçında sahada yer alan ve Madrid ekibinin gözlemci gönderdiği Rashford, İspanyol kulübünün transferdeki önceliği konumunda. Madrid yönetimi Rashford için 50 milyon poundu gözden çıkardı.

Inter'e gitmek isteyen Modric'in yerine alternatif arayışlarında olan Madrid yönetiminin diğer hedefi Danimarkalı yıldız için ise 40 milyon pound bütçe ayırdı.