Real Madrid'de Zidane Depremi! Fransız Teknik Adam İstifa Etti
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, düzenlediği basın toplantısıyla görevini bıraktı.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane görevinden istifa etti.
UEFA Şampiyonlar Ligini üst üste 3. kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan Real Madrid'de Zidane şoku yaşanıyor. İspanyol ekibinde basın toplantısı düzenleyen 45 yaşındaki teknik adam görevini bıraktığını açıkladı.
3 KEZ ÜST ÜSTE DEVLER LİGİNİ KAZANDI
2016 Ocak ayında göreve gelen Fransız çalıştırıcı, İspanyol ekibini üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Madrid ile 2016-2017 sezonunda ligde mutlu sona ulaşan Zidane'ın istifası şaşkınlıkla karşılandı.
Zidane, şunları söyledi:
Herkes için en doğru an buydu. Takım için her şey iyi giderken böyle bir karar almak garip durabilir ama bu takım kazanmaya devam etmeli. 3 yılın ardından bir değişim gerekiyordu. Bu karar insanlara anlamsız gelebilir ama benim için durum böyle değil. Değişimin hemen gerçekleşmesi gerekiyordu. Hayatımın sonuna kadar Real Madrid'e yakın olacağım, bu kulüp bana her şeyi verdi.
BAŞKAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR
Kulüp başkanı Florentino Perez'in, Fransız teknik adamın kararından vazgeçmesi için baskı yaptığı belirtiliyor.
YORUMLAR (76)
-
Ölene kadar Parti lideri olunmaz ,olacak olan da korkudan olamıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
keşke Türkiye''de siyasetçi olsaydın, yemin ederim oyumu sana verecektim zidane, hazır boşta iken ülkemizde aday olma fırsatı da değerlendir, böyle centilmen siyasetçilere acil ihtiyaç varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BİZ DE İSE MİLLİ TAKIMDA TERİM O KADAR BAŞARISIZ OLDUĞU HALDE UTANMADAN MAHKEMEYE VERİYOR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yeni yeri, paris senjermennCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Adam delikanlı bizim siyasilerde boyle delikanlı olsaydılar ne güzel olurdu.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır