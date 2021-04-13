Real Madrid'de Sergio Ramos'un testi pozitif!

Real Madrid, başarılı stoper Sergio Ramos'un korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Real Madrid, başarılı stoper Sergio Ramos'un korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Korona virüs salgınının futbol dünyasına etkileri sürüyor. Son olarak İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Sergio Ramos'un korona virüse yakalandığını duyurdu. İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki savunmacıya yapılan testin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

İzolasyon sürecine alınan Ramos, bir süre takımını yalnız bırakacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı