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Real Madrid'de Club Brugge hazırlığı!

Son dönemde artan form grafiğiyle dikkat çeken Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı öncesi hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Madrid ekibinin idmanlardaki yüksek temposu ve atılan goller ise dikkat çekti.

09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:14

Son dönemde artan form grafiğiyle dikkat çeken 'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçı öncesi hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Madrid ekibinin idmanlardaki yüksek temposu ve atılan goller ise dikkat çekti.

Kaynak: Dugout

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