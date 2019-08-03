Real Madrid'de Benzema'nın En Güzel Anları
Fransız Forvet'in Audi Cup'taki hilesinden sonra, size Benzema'nın en iyi hedefleri koleksiyonunu getiriyoruz ve Los Blancos forması giymeye yardımcı oluyoruz
Fransız Forvet'in Audi Cup'taki hilesinden sonra, size Benzema'nın en iyi hedefleri koleksiyonunu getiriyoruz ve Los Blancos forması giymeye yardımcı oluyoruz
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Şahan Gökbakar, Kaz Dağları civarındaki projeye ateş püskürdü: Herkesi kanser edip defolup gidecekler
Son Dakika Spor Haberleri