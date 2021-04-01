Real Madrid'de başkan Perez, seçime gitme kararı aldı
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Real Madrid'de başkan Perez, seçime gitme kararı aldı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Real Madrid'de başkan Perez, seçime gitme kararı aldı

İspanya'nın Real Madrid Kulübünde bu yaz başkanlık seçimi yapılacak.

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İspanya'nın Real Madrid Kulübünde bu yaz başkanlık seçimi yapılacak.

Kulüp açıklamasına göre, başkan Florentino Perez'in yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda, yeni başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesi için seçim sürecinin başlatılması kararı alındı.

İlk olara 2000-2006 döneminde, ikinci olarak da 2009'dan bu yana olmak üzere 17 yılı aşkın süredir Real Madrid'in başkanlığını üstlenen 74 yaşındaki Perez, en son 19 Haziran 2017'de tek aday olarak 5. kez bu göreve seçilmişti.

Yazın yapılması planlanan seçimde Perez'in karşısına bu kez rakiplerin çıkması bekleniyor.

İspanyol basını, mevcut durumda Cox Energy firmasının en büyük hissedarı olan 32 yaşındaki Enrique Riquelme'nin yeni kulüp başkanlığı için güçlü bir aday olabileceğini ileri sürdü.

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle birçok kulüp gibi ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Real Madrid, 40 yıl aradan sonra ilk kez bir sezon öncesinde (2020-2021) hiçbir futbolcu transfer etmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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