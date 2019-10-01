Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izle!

01.10.2019 11:04

Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nun ikinci haftasının ilk maçında bu akşam Real Madrid ile Club Brugge sahaya çıkacak. Grup dengeleri için önem taşıyan maç öncesi Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları merak edildi.

REAL MADRİD - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Georgi Kabakov'un düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

REAL MADRİD - CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rodriguez, Kroos, Bale, Hazard, Benzema, Ramos, Varane, Nacho, Casemiro

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, , Sobol, Dennis, Okereke, Deli, Diatta, Vormer, Rits, Vanaken

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1. PSG (3 Puan)

2. Club Brugge (1 Puan)

3. Galatasaray (1 Puan)

4. Real Madrid (0 Puan)