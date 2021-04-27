Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz izleme linki var mı? Maç kaç kaç bitti?
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Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz izleme linki var mı? Maç kaç kaç bitti?

Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz izleme linki var mı? Maç kaç kaç bitti?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Real Madrid - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı beinsport'ta canlı yayın olarak verildi. Real Madrid - Chelsea maçı kaç kaç devam ediyor? Real Madrid - Chelsea maçı hakemi kim? Real Madrid - Chelsea ilk 11 kimler? Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz izleme linki var mı?

Beinsport bugünkü Real Madrid - Chelsea Şampiyonlar Ligi yarı final 1. maçını ücretsiz yayınlıyor. Beinsport sitesinden canlı ve şifresiz olarak maçı izleyebilirsiniz. Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz izleme linki var mı? Maç kaç kaç bitti?

BEİNSPORTS REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Yarı finalin ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi Alfredo di Stefano Stadı'nda konuk ediyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadeleyi beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HABER Youtube hesabından canlı olarak izleyebilirsiniz.

YARI FİNAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maçı canlı olarak Beinsport sitesinden şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç halen devam ediyor. Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İlk yarının golleri Chelsea'nin golü 14. dakikada Christian Pulisic'ten gelirken Real Madrid'in golü ise 29. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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