Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz izleme linki var mı? Maç kaç kaç bitti?
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BEİNSPORTS REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Yarı finalin ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi Alfredo di Stefano Stadı'nda konuk ediyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadeleyi beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HABER Youtube hesabından canlı olarak izleyebilirsiniz.
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REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç halen devam ediyor. Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İlk yarının golleri Chelsea'nin golü 14. dakikada Christian Pulisic'ten gelirken Real Madrid'in golü ise 29. dakikada Karim Benzema'dan geldi.