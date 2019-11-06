Real Madrid Cephesi'nden Galatasaray Maçı Öncesi Son Görüşler

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grubundaki dördüncü maçında Galatasaray’ı Santiago Bernabeu’da ağırlayacak. Mac öncesi teknik direktör Zidane ve sol bek Marcelo maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

06.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:13

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grubundaki dördüncü maçında GalatasaraySantiago Bernabeu'da ağırlayacak. Mac öncesi teknik direktör Zidane ve sol bek Marcelo maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Kaynak: Dugout

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