Real Madrid Cephesi'nden Galatasaray Maçı Öncesi Son Görüşler

06.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:13

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grubundaki dördüncü maçında Galatasaray'ı Santiago Bernabeu'da ağırlayacak. Mac öncesi teknik direktör Zidane ve sol bek Marcelo maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için çıkacaklarını belirtti.