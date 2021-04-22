Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı

Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Karim Benzema (Dk. 30-penaltıdan ve Dk. 40) ve Alvaro Odriozola (Dk. 33) kaydetti. Maçın yıldızı olan Fransız futbolcu Benzema, takımının iki golünü atmanın yanı sıra diğer golün de asistini yaptı.

Benzema, Real Madrid'de şimdiye kadar Raul Gonzalez'e ait olan 35 takım ile La Liga'da en fazla takıma gol atma rekoruna ortak oldu.

La Liga'da gol krallığı yarışında 23 golle Barcelona'dan Lionel Messi ilk sırada bulunurken, Benzema da gol sayısını 21'e çıkardı.

Real Madrid aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Cadiz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.

La Liga'da şampiyonluk yarışı veren diğer takımlardan Atletico Madrid (70 puan) sahasında Huesca, Barcelona (65) da sahasında Getafe ile karşılaşacak.

La Liga takımları Avrupa Süper Ligi'ni protesto etti

Diğer yandan Real Madrid dışında La Liga takımları, bugünkü maçlarından önce Avrupa Süper Ligi girişimini protesto eden tişörtlerle sahaya çıktı.

Sevilla, Real Betis, Athletic Bilbao, Elche, Valladolid, Alaves, Villarreal, Levante, Osasuna, Valencia takımlarının futbolcuları, "Düş kurmak, heyecanlanmak, engelleri aşmak, taraftar... Futbol için mücadele edeceğiz", "Kazan, futbol taraftar içindir" yazılı tişörtler giydi.

Ayrıca kalabalık bir grup Cadiz taraftarı da Real Madrid karşılaşması öncesinde stadyum dışında takımlarına destek vermek için toplanıp, Avrupa Süper Ligi girişiminde yer aldığı için Real Madrid'i protesto eden pankartlar açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cenk Tosun Ünal Karaman Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 01:53:45. #1.16#

title