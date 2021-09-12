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Real Madrid, Bernabeu'ya farklı galibiyetle döndü

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Real Madrid, Bernabeu'ya farklı galibiyetle döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı ve Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta Celta Vigo'yu 5-2 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı ve Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta Celta Vigo'yu 5-2 mağlup etti.

Yeniden yapılanma kapsamında 2019 Haziran ayından bu yana tadilatları devam eden Santiago Bernabue Stadı'na 560 gün sonra geri dönen Real Madrid, karşılaşma başlamadan önce eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından ölenlerin anısına özel bir tören ve saygı duruşu yaptı.

Celta Vigo, karşılaşmanın hemen başında Santi Mina (4. dakika) ile golü buldu.

Real Madrid, 24. dakikada Karim Benzema ile skora eşitliği getirse de, 31. dakikada eflatun beyazlıların defansındaki hatayı iyi değerlendiren Franco Cervi konuk takımı bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarı Celta Vigo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Karim Benzema (Dk. 46) ile skora eşitliği getirerek başlayan Real Madrid, Vinicius (Dk. 54) ile karşılaşmada ilk defa öne geçti.

Kovid-19'dan dolayı statta maske atma ve sosyal mesafe önlemlerine uyulması anonsları yapılmasına rağmen Vinicius'un golün ardından tribünü çıkarak Real Madridli taraftarlarla birlikte sarılarak kutlama yapması ve önlemlere uyulmaması dikkati çekti.

Maçın 65. dakikasında Eden Hazard'ın yerine oyuna giren Madrid'in yeni transferi Fransız futbolcu Eduardo Camavinga ise eflatun beyazlı çıktığı ilk maçta hemen golünü atarak, 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Maçın 87. dakikasında Real Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Benzema kendisinin 3., takımın ise 5. golünü kaydetti.

Sahadan 5-2 galip ayrılan Real Madrid puanını 10'a çıkardı. Kadrosundaki milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun oynamadığı Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.

Diğer yandan normal şartlarda yeniden yapılanma çalışmaları 2022 Aralık ayında son bulması öngörülen Santiago Bernabeu Stadı'nın saha içi ve tribünlerinde yeterli güvenlik sağlansa da, dış cephesindeki yıkık duvarlar, çevrede vinçler ve diğer iş makinelerinin bulunması dikkati çekti.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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