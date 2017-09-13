Real Madrid, Benzema'nın Serbest Kalma Bedelini 1 Milyar Euro Olarak Belirleyecek

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Fransız yıldız Karim Benzema'nın serbest kalma bedeli dudak uçuklattı.

France Football'da yer alan habere göre Madrid ekibi yıldız golcünün sözleşmesini 2021'e kadar uzatacak yeni kontratı hazırladı.

SERBEST KALMA BEDELİ: 1 MİLYON EURO

Benzema'yla bu hafta yeni sözleşmenin imzalanacağı iddia edilirken, eflatun-beyazlı takımın golcü ismin serbest kalma bedelini 1 milyar Euro olarak belirlediği kaydedildi.

29 yaşındaki Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü sekizinci futbolcusu konumunda bulunuyor.