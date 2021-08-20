Real Madrid, Benzema ile sözleşme yeniledi
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Real Madrid, Benzema ile sözleşme yeniledi

Real Madrid, Benzema ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile yeni sözleşme imzaladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile yeni sözleşme imzaladı.

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2009 yılında Olympique Lyon'dan transfer olan Benzema, tüm kulvarlarda 560 maça çıktı ve 281 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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