Real Madrid-Bayern Münih Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak olan Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münhih arasında oynanacak olan yarı final karşılaşmasını Avrupa'daki gururumuz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
CÜNEYT ÇAKIR'IN SON 4 SEZONDA 4. YARI FİNALİ
Şampiyonlar Ligi'nde 37. maçına çıkacak olan Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği Şampiyonlar Ligi finali dışında, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.
YORUMLAR (25)
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Takımlarda iş yok en azından iyi bir hakemimiz var o bari sevinip tesselli bulalımCevap Yaz 67 4 Yayından Kaldır
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bumu yönetecek cıkan topu görmeyen hakem mac mı yönetecek yazıkCevap Yaz 3 63 Yayından Kaldır
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Helal.....Cevap Yaz 52 5 Yayından Kaldır
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Real turu garantilediCevap Yaz 14 23 Yayından Kaldır
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Helal OlsunCevap Yaz 40 4 Yayından Kaldır