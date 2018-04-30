Real Madrid - Bayern Münih Maçı Şifresiz Kanalda
Şampiyonlar Liginde oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçı, yarın TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Devler Ligi'ndeki "erken final" heyecanı TRT'de yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih yarın kozlarını paylaşacak.
Maç yarın 21.45'ten itibaren TRT1'den canlı yayınlanacak.
MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alacak.
5. YARI FİNALİNE ÇIKACAK
Tecrübeli hakem, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.
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macı kım kazanır cokta tın lakin şampıyon lıverpool ahanda yazdımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne diyorsun sallak bence real Madrid kazanırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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burada yorum yazan büyüklerime tavsiyem diyorum, ki normal 1 akışı fazla büyütmesek ve farklı yönlere çekmesek nasıl olur. , sadece bir görev ya sanırım Dünya''da hiç bir Millette yoktur bizdeki sevgi ve nefret ya sevdin mi dibine kadar yada nefret ettik mi en tepesine kadar yani hiiç ortamız yok. , unutmadan ALLAH''tan hepinizin hepimizin cümle İslam aleminin Mübarek Berat kandiliniz Hayırlı Sağlıklı Mutlu ve Huzurlu Kazasız Belasız olmasını niyaz ederim.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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cüneyt çakır''ın maçı yönetmesi tuhafıma gidiyor.Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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bayernin gücü reale yetmez , real babası sayılır bayernin son 10 yılda ciddi zarar verdi adamlar bayerne hangi turda karşılaşsalar elediler.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır