Real Madrid, Barcelona'dan ayrılan Macar basketbolcu Adam Hanga'yı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Real Madrid, Barcelona'dan ayrılan Macar basketbolcu Adam Hanga'yı kadrosuna kattı

Real Madrid, Barcelona'dan ayrılan Macar basketbolcu Adam Hanga'yı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Macar oyuncu Adam Hanga'yı renklerine bağladı.

İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Macar oyuncu Adam Hanga'yı renklerine bağladı.

Real Madrid Kulübü, 32 yaşındaki kısa forvet Hanga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Baskonia'da sergilediği performansla dikkati çeken Hanga, 2017'de Barcelona'ya transfer olmuştu. Hanga, Barcelona kariyerinde bir lig ve 3 Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçen sezon Barcelona ile final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 41 maça çıkan tecrübeli basketbolcu, 4,6 sayı, 2,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Real Madrid, Barcelona'dan ayrılan Macar basketbolcu Adam Hanga'yı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 20:35:34. #1.14#

title