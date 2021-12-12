İspanya La Lİga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç il ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 12 Aralık Pazar günü saat 23:00'da oynanacak.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 12 Aralık Pazar günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Atletico Madrid: Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Cunha

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