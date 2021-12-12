Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, maçın detaylarını merak ediyor. Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Lİga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç il ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde.
Real Madrid - Atletico Madrid maçı 12 Aralık Pazar günü saat 23:00'da oynanacak.
Real Madrid - Atletico Madrid maçı 12 Aralık Pazar günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius
Atletico Madrid: Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Cunha
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