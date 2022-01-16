Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi?

İspanya Süper Kupa'da hedefine ulaşmak isteyen Real Madrid - Athletic Bilbao bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Athletic Bilbao maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor