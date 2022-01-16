Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi?
İspanya Süper Kupa'da hedefine ulaşmak isteyen Real Madrid - Athletic Bilbao bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Athletic Bilbao maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
İspanya Süper Kupa'da heyecanla beklenen müsabakada Real Madrid - Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Madrid - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı hakemi kim? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Real Madrid - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa maçı, 16.01.2021 Pazar bugün saat 21.30'da başlayacak.
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