Real Madrid - Athletic Bilbao İspanya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
İspanya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Real Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İspanya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Real Madrid - Athletic Bilbao maçıdır. Peki Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Real Madrid - Athletic Bilbao maçı 14 Ocak Perşembe günü bu akşam saat 23:00'da başlayacaktır.
REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Madrid - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa maçını Tivibu Spor, Şifresiz 4A, Tivibu 77, Web , Fil Box 79 kanallarından izleyebilirsiniz.
REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid'da oynanacak.