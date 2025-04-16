Real Madrid Arsenal hangi kanalda? Real Madrid Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Arsenal maçı hangi kanalda? Real Madrid Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Arsenal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Arsenal maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Arsenal maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Arsenal maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Arsenal maçını Tabii kullanıcıları platform üzerinden şifresiz izleyebilecek.

REAL MADRİD ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Arsenal maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.