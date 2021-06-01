Real Madrid Ancelotti'yi açıkladı
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Real Madrid Ancelotti'yi açıkladı

Real Madrid Ancelotti'yi açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, Carlo Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, Carlo Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid'de yeni sezonda takımın başında 61 yaşındaki İtalyan teknik adam Ancelotti olacak. İspanyol kulübü, Ancelotti ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile 2013-14 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve Kral Kupası'nı kazandı. Madrid, Ancelotti ile 2015 yılında Avrupa Süper Kupası ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da müzesine götürmüştü.

(İHA)

Real Madrid Ancelotti'yi açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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