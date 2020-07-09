Real Madrid Alaves Maçına Hazırlanıyor LaLiga'da 35.haftada Alaves ile karşılaşacak olan Real Madrid, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. LaLiga tarafından belirlenen protokollere uygun olarak çalışmalarını sürdüren Madrid, iki grup halinde antrenmanı tamamladı.

LaLiga'da 35.haftada Alaves ile karşılaşacak olan Real Madrid, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. LaLiga tarafından belirlenen protokollere uygun olarak çalışmalarını sürdüren Madrid, iki grup halinde antrenmanı tamamladı. Kaynak: Dugout