Real Madrid Alaves Maçına Hazırlanıyor
LaLiga'da 35.haftada Alaves ile karşılaşacak olan Real Madrid, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. LaLiga tarafından belirlenen protokollere uygun olarak çalışmalarını sürdüren Madrid, iki grup halinde antrenmanı tamamladı.
09.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:00
LaLiga'da 35.haftada Alaves ile karşılaşacak olan Real Madrid, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. LaLiga tarafından belirlenen protokollere uygun olarak çalışmalarını sürdüren Madrid, iki grup halinde antrenmanı tamamladı.
Kaynak: Dugout