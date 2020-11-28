Real Madrid - Alaves maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Alaves hangi kanalda? Real Madrid - Alaves maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
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Real Madrid - Alaves maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Alaves hangi kanalda? Real Madrid - Alaves maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

28.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:57
Real Madrid - Alaves maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Alaves hangi kanalda? Real Madrid - Alaves maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Real Madrid - Alaves maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Real Madrid - Alaves maçı hangi kanalda? Real Madrid - Alaves maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta?

Büyük önem taşıyan maçtaReal Madrid - Alaves karşı karşıya gelecek. Peki,Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta?Real Madrid - Alaves maçı hangi kanalda, hakemi kim?Real Madrid - Alaves maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Alaves, İspanya La Liga maçı 28 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Alaves, maçı S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV, Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak.

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