Real Madrid: 91-68
EuroLeague Play-Off çeyrek final serisinde lacivert-beyazlılar 2-0 öne geçtiSALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Matej Boltauzer (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Saulius Racys (İsveç)ANADOLU EFES: Micic 23, Larkin 21, Simon 7, Moerman 9, Sertaç Şanlı 7, Beaubois 11, Singleton 4, Anderson 2, Dunston...
EuroLeague Play-Off çeyrek final serisinde lacivert-beyazlılar 2-0 öne geçti
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Matej Boltauzer (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Saulius Racys (İsveç)ANADOLU EFES: Micic 23, Larkin 21, Simon 7, Moerman 9, Sertaç Şanlı 7, Beaubois 11, Singleton 4, Anderson 2, Dunston 6, Pleiss 1, Buğrahan Tuncer, Doğuş BalbayREAL MADRİD: Laprovittola 5, Taylor 2, Thompkins 17, Garuba 9, Tyus 5, Causeur 2, Fernandez 11, Abalde, Reyes 6, Vukcevic 7, Carroll, Llull 41. PERİYOT: 22-13DEVRE: 44-323. PERİYOT: 65-45BEŞ FAUL: 36.09 Vukcevic (Real Madrid)Turkish Airlines EuroLeague Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 91-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.Toplamda üç galibiyet elde edecek ekibin adını Dörtlü Final'e yazdıracağı serinin üçüncü maçında, iki takım 27 Nisan Salı günü İspanya'da karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı