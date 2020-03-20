Real Madrid, 9. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Kazanıyor 15 Mayıs 2002'de Hampden Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ve Bayern Leverkusen karşı karşıya geliyor. Raúl González'in ilk yarıda attığı golle öne geçen Madrid'te Zinedine Zidane attığı harika golle takımının 2. golünü atıyor ve skoru belirliyor. Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Avrupa'da 9. kez kupaya uzanıyor.

15 Mayıs 2002'de Hampden Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ve Bayern Leverkusen karşı karşıya geliyor. Raúl González'in ilk yarıda attığı golle öne geçen Madrid'te Zinedine Zidane attığı harika golle takımının 2. golünü atıyor ve skoru belirliyor. Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Avrupa'da 9. kez kupaya uzanıyor. Kaynak: Dugout