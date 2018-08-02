Real Madrid: 750 Milyon Euro Getiren Modric'i Alır

Cristiano Ronaldo'yu 112 milyon Euro karşılığında Juventus'a satan Real Madrid'den Luka Modric ile ilgili transfer haberlerine yanıt geldi.

İtalyan basını, Inter'in 2018 Dünya Kupası'ndaki performansıyla Hırvatistan Milli Takımı'nın finale kalmasında başrolü oynayan deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığını öne sürmüştü.

750 MİLYON EURO GETİREN MODRİC'İ ALIR

Eflatun beyazlı ekibin başkanı Florentino Perez, Modric hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Perez, 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu kesinlikle elden çıkarmayı düşünmediklerini belirtip, "Modric'in Real Madrid'den ayrılışı sadece sözleşmesinde yazan serbest kalma bedeli olan 750 milyon euro'nun ödenmesiyle gerçekleşebilir" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

MODRİC FIFA TARAFINDAN 2018'İN EN İYİ OYUCUSU SEÇİLDİ

FIFA tarafından Rusya 2018'in en iyi oyuncusu seçilen Luka Modric'in İspanyol deviyle 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2012 yazında 30 milyon Euro karşlığında İngiltere'nin Tottenham Hotspurs takımından transfer edilen Hırvat yıldızın, Madrid'de mutlu olduğu ve ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığının altı çizildi.