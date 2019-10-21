Real Madrid 6 Yıl Sonra İstanbul'da

2013-14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Galatasaray ile gruplarda eşleşen Real Madrid, İstanbul'a son geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. İki ekip, altı sene sonra yeniden gruplarda eşleşti ve Real Madrid İstanbul'a doğru yola çıkarken bu şehirdeki son seferlerini hatırlatan bir video yayınladı.

21.10.2019 18:29

2013-14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Galatasaray ile gruplarda eşleşen Real Madrid, İstanbul'a son geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. İki ekip, altı sene sonra yeniden gruplarda eşleşti ve Real Madrid İstanbul'a doğru yola çıkarken bu şehirdeki son seferlerini hatırlatan bir video yayınladı.

Kaynak: Dugout

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