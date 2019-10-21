Real Madrid 5-3 Fenerbahçe Maç Özeti

Real Madrid ile Fenerbahçe, 2019 yazında Münih'te düzenlenen Audi Cup'ta karşı karşıya geldi. Maç bol gole ve büyük heyecana sahne olurken Real Madrid 5-3 galip gelen taraf oldu. Fenerbahçe'nin golleri Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'dan gelirken Real Madrid'de Benzema'nın hat-trick'ine Nacho ve Mariano golleriyle eşlik etti.

21.10.2019 16:29

Real Madrid ile Fenerbahçe, 2019 yazında Münih'te düzenlenen Audi Cup'ta karşı karşıya geldi. Maç bol gole ve büyük heyecana sahne olurken Real Madrid 5-3 galip gelen taraf oldu. Fenerbahçe'nin golleri Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'dan gelirken Real Madrid'de Benzema'nın hat-trick'ine Nacho ve Mariano golleriyle eşlik etti.

Kaynak: Dugout

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