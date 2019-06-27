Real Madrid 2019/20 deplasman takımını açıkladı

Real Madrid bugün, 2019/20 sezonu için kulübün deplasman takımını açıkladı. Şerit, zarif, koyu mavi bir tasarıma sahiptir ve tıpkı ev seti gibi, kulübün sayısız başarısına referans olarak altın kaplama ve logolarla birlikte gelir. Kit, kulübün 10. Avrupa Kupasını koruduğunu gören sezonda taraftarların ürettiği sesi temsil eden basılı bir dalga ile Santiago Bernabéu'da üretilen atmosferden ilham alıyor. Kit lansmanının sloganı, Madrid'in hayranlarını, takımını ve tarihini bir araya getiren bir konsept olan Yaratma Gürültüsü.