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Real Madrid 2010'ların En Başarılı Takımı

Real Madrid, 2019 UEFA Kulüpler Sıralaması'nı 134.000 puanla birinci sırada tamamladı ve 2014'ten beri sürdürdüğü liderlik pozisyonunu korudu. İşte Eflatun-Beyazlılar'ın 2019-20 Şampiyonlar Ligi gruplarında attığı en iyi goller..

02.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:19

, 2019 UEFA Kulüpler Sıralaması'nı 134.000 puanla birinci sırada tamamladı ve 2014'ten beri sürdürdüğü liderlik pozisyonunu korudu. İşte Eflatun-Beyazlılar'ın 2019-20 Şampiyonlar Ligi gruplarında attığı en iyi goller..

Kaynak: Dugout

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