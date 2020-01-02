Real Madrid 2010'ların En Başarılı Takımı

02.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:19

Real Madrid, 2019 UEFA Kulüpler Sıralaması'nı 134.000 puanla birinci sırada tamamladı ve 2014'ten beri sürdürdüğü liderlik pozisyonunu korudu. İşte Eflatun-Beyazlılar'ın 2019-20 Şampiyonlar Ligi gruplarında attığı en iyi goller..