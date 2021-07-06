Real Çağla kimdir? Popçu Çağla hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Real Çağla kimdir? Popçu Çağla hayatı ve biyografisi!

Real Çağla kimdir? Popçu Çağla hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Popçu Çağla müzikseverlerin ilgi odağı oldu. Real Çağla hakkında detaylar merak edilirken Popçu Çağla hayatı ve biyografisi, Real Çağla kimdir konuları merak edildi.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Popçu Çağla, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Real Çağla hakkında merak edilenler. Popçu Çağla hayatı ve biyografisi. Popçu Çağla kimdir?

REAL ÇAĞLA KİMDİR?

Pop Şarkıcısı Çağla, 1987, İstanbul doğumlu. 2014'de 'Nasıl Yani Bilmiyor musun' adlı bir EP çıkardı. 2016'da 'Hoppa' Sinan Akçıl'ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe'nin 1'er parçasını içerdiği gibi EP'si çıktı.

2018'de Gülşen'in şarkısı "Saz mı Caz mı"yı seslendirdi. Son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.

Ünlü futbolcuların menajeri olan Metin Korkmaz'dır.

Popçu Çağşa, Sinan Akçıl'ın keşfi' olarak tanınıyor., Sinan Akçıl'ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen 'Pardon' şarkısıyla ünlendi..

Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Burak Özçivit Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Real Çağla kimdir? Popçu Çağla hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:38:19. #1.16#

title