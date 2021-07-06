Real Çağla kimdir? Popçu Çağla hayatı ve biyografisi!

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Popçu Çağla müzikseverlerin ilgi odağı oldu. Real Çağla hakkında detaylar merak edilirken Popçu Çağla hayatı ve biyografisi, Real Çağla kimdir konuları merak edildi.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Popçu Çağla, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Real Çağla hakkında merak edilenler. Popçu Çağla hayatı ve biyografisi. Popçu Çağla kimdir?

REAL ÇAĞLA KİMDİR?

Pop Şarkıcısı Çağla, 1987, İstanbul doğumlu. 2014'de 'Nasıl Yani Bilmiyor musun' adlı bir EP çıkardı. 2016'da 'Hoppa' Sinan Akçıl'ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe'nin 1'er parçasını içerdiği gibi EP'si çıktı.

2018'de Gülşen'in şarkısı "Saz mı Caz mı"yı seslendirdi. Son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.

Ünlü futbolcuların menajeri olan Metin Korkmaz'dır.

Popçu Çağşa, Sinan Akçıl'ın keşfi' olarak tanınıyor., Sinan Akçıl'ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen 'Pardon' şarkısıyla ünlendi..