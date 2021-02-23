Real Betis, Türk dijital para platformuyla iş birliği anlaşması imzaladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Türk dijital para platformu Bitci Teknoloji ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzaladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Türk dijital para platformu Bitci Teknoloji ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bitci firması ile ortaklaşa Real Betis Taraftar Token'ları üretileceği belirtildi.

Anlaşmaya göre, Türk dijital para platformunun logosu, Real Betis forması ve stadyumunda yer alacak.

Türk dijital para platformu, geçen hafta İskoçya temsilcisi Rangers ile de sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu