Real Betis - Real Sociedad İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Real Betis - Real Sociedad İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

26.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:31
Real Betis - Real Sociedad İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Real Betis - Real Sociedad maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İspanya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Real Betis - Real Sociedad maçıdır. Peki Real Betis - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

REAL BETİS - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Betis - Real Sociedad maçı 26 Ocak Salı günü bu akşam saat 23:00'da başlayacaktır.

REAL BETİS - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Betis - Real Sociedad maçını Tivibu Spor 3, Tivibu 80 kanallarından izleyebilirsiniz.

REAL BETİS - REAL SOCİEDAD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Benito Villamarín Stadyumu, Sevilla'da oynanacak.

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