Real Betis - Real Sociedad İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Real Betis - Real Sociedad maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...