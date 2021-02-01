Real Betis - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
01.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:20
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Real Betis - Osasuna maçıdır. Peki Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
REAL BETİS - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Real Betis - Osasuna maçı 1 Şubat Salı günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.
REAL BETİS - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Betis - Osasuna maçını Smart Spor HD Web, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
REAL BETİS - OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Benito Villamarín Stadyumu, Sevilla'da oynanacak.