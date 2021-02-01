Real Betis - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Real Betis - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

01.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:20
Real Betis - Osasuna İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Real Betis - Osasuna maçıdır. Peki Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

REAL BETİS - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Betis - Osasuna maçı 1 Şubat Salı günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

REAL BETİS - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Betis - Osasuna maçını Smart Spor HD Web, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

REAL BETİS - OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Benito Villamarín Stadyumu, Sevilla'da oynanacak.

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