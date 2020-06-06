Real Betis, Loren Moron'un sözleşmesini uzattı La Liga ekiplerinden Real Betis, İspanyol golcüsü Loren Moron'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

La Liga ekiplerinden Real Betis, İspanyol golcüsü Loren Moron'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Real Betis'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, golcü futbolcu Loren Moron ile sözleşme yenilediği belirtildi. Açıklamada, Moron'un sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığı duyuruldu. 2015 yılında transfer olduğu Betis ile toplam 89 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 26 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Loren Moron, kariyerinde CD Estepona FS, Marbella FC ve Velez CF gibi takımlarda forma giydi.

(İHA)

Kaynak: İHA