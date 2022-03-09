Real Betis - E.Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Betis - E.Frankfurt maçı şifresiz mi?

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09-03-2022 REAL BETİS VS E.FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Real Betis ile E.Frankfurt arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

REAL BETİS-E.FRANKFURT MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

REAL BETİS-E.FRANKFURT MAÇI HANGİ GÜN?

Real Betis-E.Frankfurt Maçı, 09 Mart Çarşamba günü oynanacak.

REAL BETİS-E.FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis-E.Frankfurt Maçı, saat 20:45 başlayacak.

REAL BETİS-E.FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Betis ve E.Frankfurt, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçı, Sevilla'da, Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak.

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