Reagy Ofosu resmen Bursaspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Reagy Ofosu resmen Bursaspor'da

Reagy Ofosu resmen Bursaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, bir yeni transferini daha resmen açıkladı.

Bursaspor Kulübü, bir yeni transferini daha resmen açıkladı. Yeşil-beyazlılar, Reagy Ofosu'yu renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, anlaştığı oyuncuları bir bir resmiyete dökmeye başladı. Bursaspor Kulübü, Gana asıllı Alman futbolcu Reagy Ofosu'yu renklerine bağladığını duyurdu. Geçen sezon Universitatea Craiova'da kanat oyuncusu olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun, paylaşılan videoda Bursa'ya özgü olan pideli köfte yediği görülüyor. Bursaspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda "Ailemize Hoş Geldin Reagy Ofosu" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Işın Karaca Haluk Levent Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Reagy Ofosu resmen Bursaspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 14:00:32. #1.16#

title