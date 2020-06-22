Reading'deki bıçaklı saldırı hakkında neler biliniyor?
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BBC

Reading'deki bıçaklı saldırı hakkında neler biliniyor?

İngiltere'nin Reading kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Reading'deki bıçaklı saldırı hakkında neler biliniyor?
22.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:45

İngiltere'nin Reading kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Polis saldırının "terör olayı" olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan 25 yaşındaki şüpheli Khairi Saadallah'ın sorgusu sürüyor.

Cumartesi günü yerel saatle 19: 00'da birkaç kişinin bıçaklandığı ihbarıyla Forbury Parkı'na polis çağrıldı.

Emniyet güçleri, ihbarın ardından 5 dakika içerisinde bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şüphelinin daha sonra Libya kökenli Khairi Saadallah olduğu açıklandı. Cumartesi günü cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Khairi Saadallah'ın daha sonra "terör eylemi" şüphesiyle tutulduğu bildirildi.

Sunday Mirror gazetesi, saldırganın daha fazla kişiyi bıçaklamasını, üzerine atlayarak onu yere yatıran bir polisin önlediğini yazdı.

Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu, saldırının Cumartesi günü gündüz saatlerinde parkta gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) eylemi ile ilgisinin olmadığını açıkladı. Barışçıl geçen gösteri sonrası protestocular parktan ayrılmıştı.

Ambulans Hizmetleri, olay yerine 5 ambulans ekibi ve bir helikopter gönderildiğini açıkladı. Neil Basu, yaralılara ilkyardımın parktaki kişiler tarafından yapıldığını söyledi.

Yaralı üç kişiden ikisinin hastaneden taburcu edildiği, bir kişinin ise durumunun stabil olduğu ve hastanede gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Reading'de polis, saldırılar sonrası akşam saatlerinde bazı evlere baskın düzenledi.

Kurbanlar hakkında ne biliyoruz?





Şimdiye kadar ismi açıklanan tek kurban bir ortaokulda tarih, siyaset ve hükümet dersi veren 36 yaşındaki James Furlong oldu.

Furlong'ın anne ve babası oğullarını "harika bir adam" olarak tanımladı ve onun için "sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak" dedi.

Gary ve Janet Furlong yaptıkları yazılı açıklamada, "İsteyebileceğiniz en iyi oğul, kardeş, amca ve partnerdi. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için ona teşekkür ediyoruz" dedi.

Çalıştığı okuldan yapılan açıklamada da Furlong "sorumluluk bilincine sahip" ve "iyi kalpli ve nazik bir insan" olarak tanımlandı ve eğitim verdiği herkese "ilham verdiği" kaydedildi.

Pazartesi günü ABD merkezli CBS televizyonu saldırıda Joe Ritchie-Bennett isimli Amerikan vatandaşının da öldürdüğünü bildirdi.

Ritchie-Bennett'in Philadelphialı olduğu ve İngiltere'de 15 yıldır yaşadığı bildirildi.


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Babası Robert Ritchie, "Ailesinin kalbi kırık. Harika ve sevgi dolu oğullarını kaybettiler. Bu anlamsızdı" dedi.

Bu haberin ardından İngiltere'deki ABD Büyükelçisi Woody Johnson da saldırıda bir Amerikan vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Şüpheli hakkında ne biliyoruz?

BBC Muhabiri Dominic Casciani, Saadallah'ın 2019 yılında İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in radarına girdiğini bildirdi.

BBC'ye konuşan güvenlik kaynakları, Saadallah'ın terör bağlantılı olduğu düşünülen nedenlerle başka ülkelere seyahat etmek istediğinde istihbaratın dikkat çektiğini belirtti. Ancak yapılan ilk değerlendirmede herhangi bir risk ya da tehdit unsuruna rastlanmadığı ve bu nedenle de Saadallah hakkında bir dosya açılmadığı ifade edildi.


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Şüphelinin bir arkadaşı BBC Muhabiri Daniel Sandford'a yaptığı açıklamada, Saadallah'ın "normal, içi dışı bir" biri gibi göründüğünü ve birlikte marihuana içtiklerini söyledi.

Kieran Vernon, "Benim, senin gibi görünüyordu. Ne zaman buluşsak viski içmekten ve farklı esrarların düşünce biçimini nasıl farklı etkilediğinden bahsediyorduk" dedi ve ekledi:

"Genellikle konuştuklarımızın hepsi bu kadardı."

Komşuları BBC muhabirine Saadallah'ın bir süre önce en üst kattaki pencereden aşağıya televizyon attığını söyledi.

Yetkililer saldırıyla ilgili olarak şüpheli başka bir kişi olmadığı duyurdu.

Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Basu, saldırının arkasındaki nedenin henüz kesin olarak belirlenemediğini açıkladı.

Görgü tanıkları ne söyledi?

Polis, 40'tan fazla görgü tanığının ifadesine başvurdu ve olayla ilgili bilgisi olanların emniyet birimleriyle irtibata geçmesi çağrısı yaptı.

Kentin merkezindeki parkın saldırının olduğu sırada kalabalık olduğu bildirildi.

Görgü tanığı Laurence Wort BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırıdan 10 metre uzakta olduğunu söyledi:

"Park oldukça doluydu. Bir kişi yürüyerek gelip, çok da zekice olmayan bazı sözler sarf edip, büyük bir gruptaki insanları bıçaklamaya başladığında pek çok insan arkadaşlarıyla oturup içiyordu.

"Onların üçünü bıçakladı ve daha sonra bana doğru dönüp koşmaya başladı. Biz de dönüp koşmaya başladık.

"Bizi yakalayamayacağını anladığında oturan başka bir grubu bıçaklamaya başladı.

"Bir kişiyi boynunun arkasından bıçakladı ve herkesin kaçmaya başladığını anladığında o da parktan dışarı koştu."

Hükümetin tepkisi ne oldu?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü verdiği bir röportajda Reading'de yaşananlar için, "insanların hayatlarını bu şekilde kaybetmesinden dehşete düştüğünü ve rahatsız olduğunu" söyledi ve yasal değişiklikler de dahil olmak üzere bu tür saldırıların engellenmesi için atılabilecek adımlar varsa bunların atılacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Priti Patel ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da saldırıların "çok kaygı verici" olduğunu belirtti.

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Reading'deki saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz" denildi.

BBC

Dünya Manşet

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