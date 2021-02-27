Read Dead Redemption 2, PC'de konsollardan daha fazla popüler
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Read Dead Redemption 2, PC'de konsollardan daha fazla popüler

27.02.2021 00:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:19
Read Dead Redemption 2, PC'de konsollardan daha fazla popüler

Bu yılın Ocak ayında, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonunu oynayan kişi sayısı (Red Dead Online oynayanlar dahil) şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı ve konsollara göre iki kat daha yüksek durumda. Bu başarının kaynağı, Red Dead Online'ın bağımsız sürümünün piyasaya sürülmesine bağlanabilir. Aralık ve Ocak aylarında bu sürüm ve RDR2'nin toplam satışları, bilgisayarda 1,8 […]

Bu yılın Ocak ayında, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonunu oynayan kişi sayısı (Red Dead Online oynayanlar dahil) şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı ve konsollara göre iki kat daha yüksek durumda.

Bu başarının kaynağı, Red Dead Online'ın bağımsız sürümünün piyasaya sürülmesine bağlanabilir. Aralık ve Ocak aylarında bu sürüm ve RDR2'nin toplam satışları, bilgisayarda 1,8 milyon kopya ve konsollarda yalnızca 611.000 kopya olarak gerçekleşti. 15 Şubat'a kadar bağımsız RDO'da çok ucuzdu ve bu da oyuncuları satın almaya teşvik ediyordu. Analistlere göre bu, konsol kullanıcılarını daha iyi grafiklerin keyfini çıkarmak için PC sürümünü satın almaya heveslendirdi.

Kaynak: Playerbros

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