Read Dead Online yeni güncellemsinde pek çok ödül ve üç modern görev geliyor

Read Dead Online, oyunun tasarlayıcısı Rockstar Games'in oyunu Red Dead Redemption 2'den farklı bir vaziyete çevirme eylemini takip ederek daha iyi bir oyun keyfinin hem tadını çıkarıyor hem de oyunculara keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunun tek oyunculu bir deneyimli olması oyuncuların kendilerini geliştirme açısından çok büyük bir önem arzediyor.

READ DEAD ONLINE YENİ GÜNCELLEMESİ İLGİ TOPLADI

Aralarında küçük değişimler olsada Read Dead Online'da tek oyuncu içeriklerine yer vermesi Rockstar Games'in oyuncuların gelişimini amaçladığını bu oyundan görebiliyoruz. İçerik açısından küçük ayrıntılar varken Raed Dead Online'da ve Rokcstar'ın diğer çok oyunculu oyun içerikleri, GTA Online'da onun başarılarını göz önünde düşününce eski ikinci oyunundan ilham aldığı söylenilebilir. GTA Online'nın Cayo Perico Hesit'i yakın zamanda oyunseverlerle buluştu ve içerik olarak oyunculardan bişeyler beklediğini düşünerek oyunu yapım aşamında kararlaştırmaları oyunculardan bunu beklemeleri göze çarpan detaylar arasında yer aldı. Şuanda oyuncular tarafından alınan bilgilere göre en modern ve beğenilen oyun olan Read Dead Online'da bu verilen bilgiler doğrultusunda yeni görevler bu şekilde monte edecekler gibi duruyor.