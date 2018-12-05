“REACH’e verilecek teşvikle kimya ihracatı ikiye katlanır”

İhracatta ikinci sektör olan kimyacılar, AB'ye kimyasal ürün ihraç eden firmalara getirilen ve madde başına 40 bin eurodan fazla ek maliyet getiren REACH kayıt zorunluluğunun rekabet güçlerini azalttığını vurguluyor. Sektör, "Bu konuda destek verilirse AB ihracatı 14 milyar dolar olur" diyor.