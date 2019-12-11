Re360 fuarında Hatay rüzgârı esti

11.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:10

'Medeniyetler Bahçesi' temasıyla 2021 yılında Hatay'da gerçekleşecek EXPO'nun kent ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları; Hatay'ın UNESCO tarafından 26. Gastronomi Kenti seçilmesini ve şehrin turizm potansiyelini, yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşan Başkan Savaş katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

EXPO 2021 İSTANBUL'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

EXPO alanları ve organizasyon detayları hakkında katılımcılara ve basın mensuplarına detaylı açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, "EXPO sayesinde şehrimizde yetişen tıbbi, aromatik ve endemik bitkileri dünyayla paylaşacağız. Antakya ve İskenderun'daki iki farklı alanda bu dev organizasyonu gerçekleştireceğiz. Antakya bölgesindeki alanda gastronomi köyü, fuar merkezi, amfi tiyatro, dikey tarımın yapıldığı seralar, coğrafyamızda iz bırakan medeniyetlere ait mozaikler yer alacak. Bunlarla beraber battı çıktı çalışmamız sırasında çıkan 5.yüzyıla ait şapeli bu alanda sergileyeceğiz. İskenderun'daki alanda ise dünyadaki gastronomi şehirlerini davet edeceğiz. Kendi mutfaklarını tanıtmalarına olanak sağlayacağız" dedi.

"BU FUARLAR EKONOMİYE OLUMLU KATKILAR SAĞLAR"

RE360 fuarı hakkında da düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Bu büyük buluşmada yer aldığımız için mutluyum. Bu ve benzeri organizasyonların olması şehirlerin tanıtımı ve gelişimi açısından çok önemli. Böylesi buluşmalar hem şehirlerin hem de ülkemizin ekonomisine olumlu katkı sağlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

GAZETECİ TURAN'DAN BAŞKAN SAVAŞ'A HEDİYE

Başkan Savaş, fuarda gazeteciler, iş insanları ve yatırımcılarla bire bir görüşmeler de gerçekleştirdi. Dragon Reklam yönetim kurulu başkanı Ozan Korkut ile bir araya gelen Başkan Savaş, EXPO'ya yönelik fikir alışverişinde bulundu. Başkan Lütfü Savaş, aynı gün içerisinde Gazeteci Ömer Turan ile de buluştu. Turan, Başkan Savaş'a "Türk Devletlerinde Devşirme Sanatı" adlı yeni kitabını hediye etti.

Fuarda Hatay Büyükşehir Belediyesinin standı büyük ilgi gördü. Hem Hatay'ı yakından tanımak isteyen yatırımcılar hem de Hatay'ın gastronomik lezzetlerini merak edenler Büyükşehir standını ziyaret etti.

BAŞKAN SAVAŞ'TAN HATAY'A DAVET VAR

Ziyaretçilere Hatay'ın tescilli tatlısı künefeyi ikram eden Başkan Savaş, şehrin sahip olduğu tüm güzellikleri görmesi için herkesi Hatay'a davet etti.

Kaynak: Bültenler