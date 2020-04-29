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RE-SET Workspace, pandemi sonrası çalışma alanlarının standartlarına reset atıyor

Yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürünü tasarım ve teknolojiyle harmanlayıp insan odaklı, doğaya saygılı ve "mutlu" mekanları hayata geçiren HAN Spaces, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ofis ve çalışma alanlarının tartışılacağı "RE-SET Workspace" adlı bir ortak düşünce ve...

RE-SET Workspace, pandemi sonrası çalışma alanlarının standartlarına reset atıyor
29.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:18

Yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürünü tasarım ve teknolojiyle harmanlayıp insan odaklı, doğaya saygılı ve "mutlu" mekanları hayata geçiren HAN Spaces, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ofis ve çalışma alanlarının tartışılacağı "RE-SET Workspace" adlı bir ortak düşünce ve proje platformu kurdu.

RE-SET Workspace, Nurus'un ana sponsorluğunda, mimariden insan kaynaklarına, teknolojiden sağlık ve sürdürülebilirliğe farklı platformlarda yer alan tüm paydaşları bir araya getirecek. Alkaş organizasyonuyla sektör paydaşları aksiyona geçecek ve yeni düzen standartlarının belirlenmesi için çalıştaylara katılacak.

RE-SET Workspace, Peryön, İDEALİST İç Mimarlık Derneği, WWF-Türkiye (Doğal Yaşamı Koruma Vakfı), Özyeğin Üniversitesi, Girişimcilik Vakfı, Özay Hukuk gibi paydaşlar, akademisyenler, sektörün önde gelen şirketlerinin insan kaynakları yöneticileri, teknoloji şirketleri, proje yöneticileri, gayrimenkul uzmanları ve servis sağlayıcılarıyla birlikte geleceği kurgulayacak.

Tüm katılımcılar, pandemi sonrası yeni dünyanın yeni insanı için iş hayatının nasıl değişeceğini ve bu değişimin mekansal etkilerinin ne olacağını değerlendirecek.

Future Bright araştırma şirketi, katılımcılardan gelen içgörü ve çözüm önerilerini bir araştırma raporu haline getirecek. Tüm bu çıktılar, hem kamuoyu hem de kamu otoriteleri ile paylaşılacak.

"Amacımız, çalışma alanlarının geleceğini planlamak"

HAN Spaces Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gizem Burteçin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19'un Türkiye'de de ofislerin genelini, ortak çalışma alanlarını ve bina yönetimlerini de doğrudan etkilediğini belirterek, "HAN Spaces olarak kurucularımızdan da gelen tecrübe ve bina yönetimi deneyimimizle bu dönemde üzerimize düşeni yaparak yeni dünyanın yeni insanı için iş hayatının nasıl olacağını disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almak adına RE-SET Workspace adlı bir ortak düşünce ve proje platformu kurduk. Amacımız, tüm paydaşlarımızla beraber çalışma alanlarının geleceğini planlamak ve ofis alanlarını açtığımız yarınların standartlarını beraber oluşturmak." ifadelerini kullandı.

JLL Türkiye ve HAN Spaces Yönetim Kurulmu Başkanı Avi Alkaş da Çin, Japonya ve Güney Kore'nin farklı koruma ve güvenlik önlemleriyle çalışmaya başladığını gözlemlediklerini aktararak, "Bu senaryolara bakarak ben de 2 ay sarkma ile Çin'i takip edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Konvansiyonel ofislerin yerini hibrid ve esnek yapılanmaya bırakacağını düşünüyoruz"

Alkaş, JLL'nin araştırmasına göre 10 yıl içerisinde Amerika ofis pazarının yüzde 30'unun flexible space olacağını, yani esnek çalışma alanlarına geçileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"RE-SET Workspace platformunu mesafe kavramının iş hayatına nasıl uyumlanacağı ve neleri/nasıl değiştireceği insan-mekan-zaman üçlemesi çerçevesinde tartışmak için hayata geçirdik. Kovid-19 sonrasında daha da büyük bir ivme ile konvansiyonel ofislerin yerini home ofisleri de belli oranda içeren ama eve yakın uydu ofislere de yer açan hibrid ve esnek yapılanmaya bırakacağını düşünüyoruz. Biz de bu kapsamda Türkiye için kolları sıvadık. Türk iş dünyası için önemli kazanımlar ortaya koymayı hedefleyen bu platforma bu süreci önceden deneyimlemiş ve çalışma alanlarının standartlarını önceden belirlemiş uluslararası profesyonelleri, dernek başkanlarını, üst düzey yöneticileri de dahil etmeye özellikle özen gösterdik. Bu platformun çıktılarını TÜSİAD ve ilgili bakanlıklarla paylaşacağız."

Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay ise paylaşım ekonomisine geçişle içine kapalı hiyerarşik düzenin yerini açık ofislere, paylaşımlı sistemlere bıraktığına işaret ederek, "Bu şeffaflık ve sosyalliğin iletişimsel kazanımlarını kaybetmeden yeni dönem adaptasyonunu sağlamalıyız. Şimdi insanı odağımıza alarak, teknolojiyle doğru şekilde entegre edeceğimiz ekosisteme saygılı, yaşanabilir şehirler için binaları ve çalışma alanlarını konuşmanın zamanı." ifadelerini kullandı.

Gökyay, çalışma alanlarının standartlarının acilen ve en doğru şekilde belirlenmesinin her sektörü birebir ve insan sağlığını doğrudan etkileyen, ekonominin yeni döneme hızla adapte olmasına büyük ivme sağlayacak bir konu olduğunu vurguladı.

Verilen bilgiye göre, RE-SET Workspace'in iki aşamadan oluşması ve 3 aya yayılacak bir program olması planlanıyor. İnisiyatifin ana amacı, "söz konusu öngörüler ile iş hayatının yeni düzene bir an önce adapte olmasını sağlamak, insanı odağına alan, sağlıklı, sürdürülebilir, teknolojiye entegre mekanlar ve çalışma standartları için yeni döneme yol gösterici olmak" şeklinde belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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